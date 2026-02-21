Roma al buio | Dybala e Soulé ancora ko per Ferguson torna l’incubo operazione

A Roma, Dybala e Soulé sono ancora fermi per infortunio, mentre Ferguson affronta il ritorno di un’operazione che lo ha messo ko più volte. La squadra si trova senza due attaccanti chiave, lasciando il reparto offensivo in difficoltà. La mancanza di alternative si fa sentire nelle ultime partite, con pochi giocatori disponibili in avanti. La situazione si fa critica e il tecnico deve trovare soluzioni rapide. L’allenamento di oggi ha mostrato molte assenze in avanti.

© Sololaroma.it - Roma al buio: Dybala e Soulé ancora k.o., per Ferguson torna l’incubo operazione

Il finale di stagione della Roma si tinge di tinte fosche, con il reparto offensivo decimato da una fragilità strutturale che rischia di compromettere la corsa agli obiettivi stagionali. La «fantasia argentina», quel binomio composto da Paulo Dybala e Matias Soulé che avrebbe dovuto garantire l’imprevedibilità necessaria per innescare le accelerazioni di Donyell Malen, rimane confinata ai box: la Joya combatte con un ginocchio sinistro recidivo, mentre l’ex juventino è tormentato da una pubalgia che non accenna a regredire. Per la sfida contro la Cremonese, il quadro è desolante: Dybala viaggia verso la mancata convocazione, mentre Soulé, nel migliore dei casi, si accomoderà in panchina per un eventuale impiego a gara in corso.🔗 Leggi su Sololaroma.it Roma-Genoa, le pagelle: Ferguson risponde, Soulé incide, Dybala governaAnalisi delle prestazioni di Roma e Genoa nel match recente. Leggi anche: Roma, l'attacco è un flop: contro il Napoli nessuno spunto da Ferguson, Soulé e Dybala Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alisson Santos tira il Napoli fuori dal burrone. Dei campioni d’Italia è rimasto il carattere Finisce 2-2 con la Roma che va due volte in vantaggio con Malen e il Napoli recupera, la seconda con il brasiliano arrivato a gennaio. Questa squadra subisce gol che lo s. Roma, per Dybala nessuna lesione: stop di due settimane per infiammazione al ginocchioLeggi su Sky Sport l'articolo Roma, per Dybala nessuna lesione: stop di due settimane per infiammazione al ginocchio ... sport.sky.it La Roma tiene davvero a Dybala? I dubbi sul rinnovo e le panchine pesano ma lui vuole restareIl rapporto tra la Roma e Dybala non è dei più semplici. Complici gli acciacchi che ne hanno limitato la carriera, l'argentino non sembra più al centro del progetto gasperiniano e i dubbi sul rinnovo ... sportmediaset.mediaset.it Roma, San Lorenzo al buio: l’affondo di Schiuma (FdI) su illuminazione, cantieri e Mura Aureliane - facebook.com facebook