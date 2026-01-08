Unimpresa report sulle aziende italiane | aumentano gli investimenti in calo la liquidità

Il nuovo report di Unimpresa evidenzia un miglioramento della situazione finanziaria delle aziende italiane tra il 2024 e il 2025. Gli investimenti aumentano, contribuendo a rafforzare la struttura patrimoniale, mentre si registra una diminuzione della liquidità disponibile. In particolare, le attività delle imprese crescono di 69,6 miliardi di euro, pari a un incremento del 2,7 per cento, indicando un trend positivo per il settore.

Dal 2024 al 2025 la struttura finanziaria delle imprese italiane mostra un rafforzamento complessivo, con una crescita delle attività di 69,6 miliardi di euro (più 2,7 per cento), da 2.587,2 a 2.656,8 miliardi, accompagnata da un aumento più sostenuto delle passività, pari a 178,8 miliardi (più 3,6 per cento), fino a 5.173,9 miliardi. È quanto emerge dall'analisi sulla struttura finanziaria delle imprese italiane, realizzata dal Centro studi di Unimpresa, che evidenzia un netto riposizionamento qualitativo delle scelte finanziarie. Sul lato delle attività, cala in modo significativo la liquidità: cash e conti correnti scendono di 15,1 miliardi (meno 3,2 per cento), da 477,6 a 462,5 miliardi, mentre gli altri depositi diminuiscono di 8,2 miliardi (meno 11,7 per cento), attestandosi a 62,1 miliardi.

