Dal Salone di Roma al Nauticsud il diportismo riparte da Napoli | appuntamento a febbraio

Il diportismo torna protagonista a Napoli con l’appuntamento di febbraio, segnando la ripresa del settore dopo il Salone Nautico di Roma. Dopo nove giorni di esposizione, i dati evidenziano le sfide del segmento della piccola e media nautica, mentre le principali fiere internazionali si preparano a rilanciare l’interesse e le opportunità nel settore nautico.

Il Salone Nautico Internazionale di Roma, dopo nove giornate espositive, cala il sipario sull’anno solare 2025 e i dati confermano la difficoltà del segmento della piccola e media nautica da diporto. Il mercato soffre un’indisponibilità economica di eventuali compratori e la difficoltà dell’accesso ai finanziamenti con tassi quasi proibiti, ma soprattutto accusa l’assenza di infrastrutture ricettive e il numero di ormeggi insufficienti alla domanda. “Comprare una imbarcazione tra i 6 e 12 metri è un impegno che premia più il sogno di un armatore che la logica economica dell’acquisto – afferma Gennaro Amato, presidente di Afina società organizzatrice del salone nautico -, ma se poi dopo non c’è la possibilità di ormeggiare allora il sogno può diventare un incubo. Ildenaro.it

SALONE NAUTICO - Roma saluta la nautica da diporto 2025, Napoli eredita il testimone con il Nauticsud - Il Salone Nautico Internazionale di Roma, dopo nove giornate espositive, cala il sipario sull’anno solare 2025 e i dati confermano la difficoltà del segmento della piccola e media nautica da diporto. napolimagazine.com