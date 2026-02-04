Cobolli riparte da Montpellier | il 2026 sarà l’anno della consacrazione?

Flavio Cobolli torna in campo a Montpellier, deciso a dare una svolta alla sua stagione. Dopo un inizio difficile, il 23enne romano punta a rafforzare la sua posizione nel ranking ATP e a conquistare qualche risultato importante. La partita di Montpellier rappresenta una tappa importante per il suo percorso e per le ambizioni di quest’anno.

Flavio Cobolli guarda avanti. Dopo un avvio di stagione intenso e non privo di ostacoli, il 23enne romano riparte dall’Atp 250 di Montpellier con un obiettivo chiaro: consolidarsi nei primi posti della classifica ATP e, perchè no, togliersi qualche soddisfazione. Occhio anche a Maestrelli. Flavio Cobolli deve trasformare il talento e le promesse degli ultimi mesi in continuità ad alto livello. Un passaggio chiave verso quel 2026 che dovrà consacrarlo definitivamente tra i protagonisti del tennis italiano e internazionale. Reduce dall’esperienza in United Cup, dove ha difeso i colori azzurri con due match di grande spessore (uno vinto al tie-break del terzo set contro Stan Wawrinka, l’altro perso solo 7-5 al set decisivo contro Arthur Rinderknech) Cobolli ha poi vissuto un Australian Open amaro.🔗 Leggi su Sportface.it

#ATP-Montpellier 2026 || Il torneo di Montpellier riparte con Aliassime in cerca del bis.

