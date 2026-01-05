L' anno nuovo inizia con i rubinetti a secco | interruzioni programmate in 36 comuni del Chietino

A inizio anno, la Sasi ha programmato interruzioni dell'acqua in 36 comuni del Chietino, per motivi di razionamento della risorsa idrica. Le interruzioni sono previste in modo periodico e interessano diverse aree della provincia di Chieti, al fine di garantire una gestione sostenibile della rete idrica. È importante informarsi sulle date e gli orari delle sospensioni per organizzare al meglio le proprie esigenze quotidiane.

Tornano anche ad anno nuovo le interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica disposte dalla Sasi in 36 comuni della provincia di Chieti. La società ha diffuso il calendario delle chiusure in programma da lunedì 5 a lunedì 12 gennaio 2026. Oltre a quelle già in programma si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Rubinetti a secco di notte in 41 località del Chietino: il calendario delle chiusure programmate Leggi anche: Lavori Acquedotto Pugliese: interruzioni idriche programmate in cinque Comuni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Marano, anche la vigilia di Capodanno senza acqua: disagi e proteste in tante zone della città. Auguri di buon anno nuovo 2026: frasi e filastrocche/ “Che sia un anno da togliere il fiato” - Auguri di buon anno nuovo 2026: frasi, citazioni, poesie e filastrocche per i vostri messaggi WhatsApp ad amici e parenti ... ilsussidiario.net

IMMAGINI CAPODANNO 2026 AUGURI DI BUON ANNO NUOVO/ Foto per la festa dell’1 gennaio e quali simboli scegliere - Immagini auguri di buon anno nuovo 2026: ecco tante foto a tema speciali per questo 1 gennaio, un mini elenco di scatti per voi ... ilsussidiario.net

Benvenuto anno nuovo File nel primo commento #annonuovo #insegnarechepassione #maestracreativa #scuolaprimaria #maestra #istruzione #istalike - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.