Le donne tra i 30 e i 40 anni spesso si trovano a fronteggiare molteplici impegni quotidiani, tra lavoro, gestione della casa e responsabilità familiari. In situazioni di stress e ansia, alcuni esercizi di respirazione rapidi possono aiutare a ridurre la pressione. Tre tecniche pratiche sono state proposte come strumenti immediati per gestire momenti di disagio e tensione.

Tra il lavoro, la gestione della casa, i mille impegni sociali e, magari, i figli che corrono per casa, noi donne tra i 30 e i 40 anni viviamo costantemente con l'acceleratore premuto. Ti è mai capitato di sentire il cuore che accelera o quella strana sensazione di "fiato corto" a fine giornata? Spesso diamo la colpa alla stanchezza, ma è il nostro corpo che ci invia un segnale: la pressione sale e lo stress sta prendendo il sopravvento. La buona notizia? La soluzione è letteralmente sotto il nostro naso. Imparare a respirare bene è il telecomando per "spegnere" l'allerta del sistema nervoso. Non serve un ritiro spirituale in Tibet per ritrovare l’equilibrio. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - SOS Stress? 3 Esercizi di respirazione per abbassare subito pressione e ansia

