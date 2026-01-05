Stress ansia e depressione aumentano il rischio di eventi cardiovascolari

Uno studio pubblicato su Circulation analizza il legame tra stress, ansia e depressione e il rischio di eventi cardiovascolari. La ricerca, condotta su oltre 85.000 partecipanti della Mass General Brigham Biobank di Boston, evidenzia come stati di malessere psicologico possano influire sulla salute del cuore. Questi risultati sottolineano l'importanza di monitorare il benessere mentale come parte integrante della prevenzione cardiovascolare.

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Circulation, condotto su oltre 85mila partecipanti - della Mass General Brigham Biobank (Boston, Massachusetts), un ampio archivio di campioni biologici e dati collegati a cartelle cliniche elettroniche e di indagini - evidenzia come depressione e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Stress, ansia e depressione aumentano il rischio di eventi cardiovascolari Leggi anche: Social, che stress! Meno ansia e depressione con una settimana di digital detox Leggi anche: Israele, crisi salute mentale: 2 mln di perone in cura, allarme per depressione, stress post-traumatico, ansia, dipendenze e suicidi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Disturbi alimentari nelle future mamme, secondo una ricerca di Unito aumentano il rischio di problemi respiratori infantili; I soldi non fanno la felicità, ma sarà vero?; Sofferenze, Stress, Tecnologia: la Psicoterapia e le Sue Sfide. Cinzia Notaro e la Dott.ssa Ombra.. Stress, ansia e depressione aumentano il rischio di eventi cardiovascolari - Lo studio rafforza l’idea che proteggere la salute del cuore non sia solo una questione di dieta o esercizio fisico, ma anche di salute emotiva. ilpiacenza.it

Ansia e depressione, aumentano i problemi di salute mentale - Un ciclo di incontri del centro di salute mentale con gli interventi degli esperti ma anche la testimonianza di chi soffre Depressione, ansia, disturbi della personalità, psicosi, fenomeni in aumento ... rainews.it

Infarto e ictus: quanto pesano depressione, ansia e stress - Chi ha problemi di ansia e depressione, infatti, rischia di più attacchi cardiaci ed ictus cerebrale. repubblica.it

ANA BONASSA e LAURA MARISE - NUNCA VI 1 CIENTISTA - PODCAST 3 IRMÃOS #898

Stress e muscoli: perché l'ansia ti "entra" nella schiena (letteralmente) Hai presente quella sensazione di avere le spalle di marmo dopo una giornata pesante Non è immaginazione. È semplice fisiologia. Lo stress emotivo è il meccanismo più potente tra que - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.