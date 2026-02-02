Al centro di me | percorso mindfulness gratuito per ridurre ansia e stress
Al via la quinta edizione di “Al centro di me”, un percorso gratuito di mindfulness rivolto a chi vuole combattere ansia e stress. Cinque incontri di gruppo si terranno nelle prossime settimane, offrendo uno spazio per migliorare il benessere psicologico. L’iniziativa, promossa dall’associazione Casa, invita le persone a dedicare del tempo a sé stesse, imparando tecniche pratiche per rilassarsi e stare meglio.
La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi entro il 20 febbraio 2026 e associarsi a Casa ets. I posti sono limitati Cinque incontri di gruppo dedicati al benessere psicologico e alla riduzione di stress e ansia. Prende il via la quinta edizione di “Al centro di me”, un percorso mindfulness promosso dall’associazione Casa (Centro di ascolto e servizi assistenziali). L’attività è attiva sul territorio nel sostegno alla persona attraverso consulenze psicologiche gratuite, attività formative sui temi della salute mentale e servizi di supporto alle famiglie. Il corso inizierà il prossimo 27 febbraio e si terrà ogni venerdì fino al 27 marzo, dalle 11 alle 12.🔗 Leggi su Chietitoday.it
