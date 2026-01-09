Sos incidenti a Napoli Manfredi | Di notte si corre troppo ora più dossi anti-pirati

Nel 2025, a Napoli si registrano 22 vittime di incidenti stradali, un dato in diminuzione rispetto all'anno precedente ma ancora elevato. Il sindaco Manfredi evidenzia come la guida notturna spesso comporti rischi maggiori, e annuncia l'installazione di dossi anti-pirati per migliorare la sicurezza stradale. Questi interventi mirano a ridurre ulteriormente gli incidenti e a tutelare la vita di cittadini e visitatori.

Napoli, altro pericoloso incidente tra Ponticelli e Barra: Sos sicurezza - Ennesimo incidente in viale della Villa Romana a Barra dove ieri sera due auto si sono scontrate in uno dei tratti più critici della complicata arteria percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli. ilmattino.it

Napoli, il sindaco Manfredi: “Vogliamo ridurre l’accesso delle auto in centro” - Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dichiarato che, uno degli obiettivi dell’amministrazione, è quello di ridurre l’accesso delle auto nel centro città, per ridurre di conseguenza il traffico. fanpage.it

Basta incidenti in via Marina a Napoli LEGGI L'ARTICOLO DI Espedito Pistone #telecamere #viamarina #sicurezzastradale - facebook.com facebook

