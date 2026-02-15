Lupi Tagliaferri Fdi Non bastano gli indennizzi coinvolgiamo i sindaci

Lupi e Tagliaferri di Fratelli d’Italia hanno chiesto di coinvolgere i sindaci perché gli indennizzi non sono sufficienti. La loro richiesta nasce dal fatto che le misure attuali non riescono a risolvere i problemi sul territorio. I rappresentanti del partito puntano a un intervento diretto dei primi cittadini, che sono in prima linea per la gestione delle emergenze. Recentemente, i sindaci hanno segnalato difficoltà crescenti e necessità di risposte più immediate.

Lupo al Centro: Fratelli d'Italia sollecita un nuovo approccio in Emilia-Romagna, con i sindaci in prima linea. Una crescente preoccupazione per gli avvistamenti sempre più frequenti, soprattutto nel Piacentino, ha spinto Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, a presentare un'interrogazione alla giunta dell'Emilia-Romagna. L'obiettivo è rivedere la gestione della presenza del lupo, coinvolgendo attivamente i sindaci e rafforzando le misure di prevenzione per tutelare gli allevatori. La questione, complessa e delicata, riaccende il dibattito sulla convivenza tra uomo e fauna selvatica in una regione dove l'espansione del lupo sta modificando gli equilibri territoriali. Lupi, Tagliaferri (Fdi) Non bastano gli indennizzi, coinvolgiamo i sindaciGli avvistamenti a Mucinasso e nelle zone limitrofe dimostrano che la presenza del lupo non riguarda più solo l'Appennino ma anche aree periurbane e ... piacenzasera.it