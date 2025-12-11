La nave Humanity 1 bloccata nel porto di Ortona per 20 giorni multa da 10mila euro
La nave Humanity 1, bloccata nel porto di Ortona da 20 giorni, è stata multata di 10.000 euro. La nave, da cui erano sbarcati 85 migranti all'inizio del mese, rimane sotto sequestro mentre si protrae la sua permanenza nel porto.
Resterà bloccata per altri 20 giorni nel porto di Ortona la nave Humanity 1, da dove a inizio mese erano sbarcati 85 migranti.Dopo un fermo provvisorio di 8 giorni, il capitano della nave di soccorso di Sos Humanity ha ricevuto un ordine di fermo dalle autorità italiane. Per 20 giorni, la nave di.
È finito il tempo degli sbarchi fuori controllo: fermata e multata la nave Humanity 1. Chi entra in Italia non lo decidono gli scafisti, e neppure le ONG, lo decide lo Stato. Le regole si rispettano, i confini si difendono.
La nave dell'ong SOS Humanity è stata fermata al porto di Ortona, in Abruzzo, dopo due soccorsi fatti senza coordinarsi con la Libia
La nave di SOS Humanity è stata detenuta, mentre i criminali in mare ricevono sostegno - Ieri, per la prima volta, una nave di soccorso della nuova alleanza Justice Fleet è stata detenuta per aver rifiutato di comunicare con il Centro ...