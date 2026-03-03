Non hanno la tessera del circolo ma vengono sorpresi con dei drink | scatta la multa da 10.500 euro

A Falconara, una persona è stata sorpresa mentre consumava drink in un circolo privato senza averne la tessera. La presenza di alcolici ha portato all'emissione di una multa di 10.500 euro. La situazione riguarda un locale che, pur essendo un circolo, è stato utilizzato come bar aperto al pubblico senza autorizzazioni.

Il Comando falconarese ha presidiato le strade anche lo scorso weekend, tra auto senza assicurazione e guida sotto l’effetto dell’alcool FALCONARA - Maxi multa da 10.500 euro per la somministrazione abusiva di alcolici in un circolo privato trasformato di fatto in bar aperto al pubblico. È uno degli interventi più significativi messi a segno dalla Polizia Locale di Falconara nei primi due mesi del 2026, nell’ambito del protocollo firmato con la Prefettura per rafforzare i controlli sui locali di pubblico spettacolo. Gli agenti del Comando falconarese, insieme alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Ancona, hanno effettuato un controllo serale in un locale che ufficialmente risulta essere un circolo provato affiliato a una organizzazione nazionale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Le prime mosse di Vannacci, scelta la responsabile del tesseramento: tessera da 10 euroCominciano a definirsi organigramma e prime mosse di Futuro Nazionale , la creatura politica varata il 3 febbraio dal parlamentare europeo Roberto...

Il sindaco che parcheggia l’auto nel posto disabili: «Strisce sbiadite, ma chiedo scusa». Scatta la multa da 234 euroHa parcheggiato l’auto in uno stallo riservato alle persone con disabilità e si è visto recapitare una sanzione come qualsiasi altro cittadino,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Non hanno la tessera del circolo ma...

Temi più discussi: Serata Pizza; Crans Montana non ha insegnato nulla: sequestrato un locale da ballo con uscita di emergenza chiusa; Lucilla vola e brilla – Domeniche Spettacolari; BUKA Estesa.

La fuga dal Pd non si ferma più Altri otto restituiscono la tesseraNon si ferma l’onda lunga del terremoto che ha scosso il Pd di Impruneta. Dopo le dimissioni in blocco dal partito di tutto il circolo di Tavarnuzze e quelle pesanti dell’attuale vicesindaco Matteo ... lanazione.it

Nel circolo privato dj, musica a tutto volume e porte d’emergenza chiuse coi chiavistelli: sequestroNei giorni scorsi, gli agenti della Divisione polizia amministrativa e dei commissariati di Nardò e Otranto, assieme ai vigili del fuoco, Asl Lecce e Ispettorato del lavoro, hanno effettuato controlli ... lecceprima.it

Ciao, sapete come si revoca la tessera del sindacato Sinceramente non sono soddisfatta del servizio. - facebook.com facebook