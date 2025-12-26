Hugo Souza Milan il portiere brasiliano resta nel mirino dei rossoneri come futuro erede di Maignan La rivelazione del piano di Tare per portarlo in Italia

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hugo Souza Milan, il portiere brasiliano resta nel mirino dei rossoneri! Ecco qual è il piano di Tare per portarlo in Italia come erede di Maignan Il futuro della porta rossonera potrebbe parlare brasiliano. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, nel suo ultimo aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan ha deciso di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

hugo souza milan il portiere brasiliano resta nel mirino dei rossoneri come futuro erede di maignan la rivelazione del piano di tare per portarlo in italia

© Calcionews24.com - Hugo Souza Milan, il portiere brasiliano resta nel mirino dei rossoneri come futuro erede di Maignan. La rivelazione del piano di Tare per portarlo in Italia

Leggi anche: Hugo Souza: chi è il possibile erede di Maignan al Milan

Leggi anche: Calciomercato Milan, chi è Hugo Souza? Scopriamo meglio il portiere brasiliano

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Milan, chi è Hugo Souza: il gigante brasiliano che ha riportato trofei al Corinthians; Il Milan su Hugo Souza, il gigante brasiliano scartato dall'Europa: piace tanto per il dopo Maignan; Milan, il rinnovo di Maignan è sempre in stallo: Hugo Souza è la prima scelta per il futuro; Milan, la verità sullo scambio tra Gatti e Ricci con la Juve! Offerta rifiutata per Hugo Souza, Maignan….

hugo souza milan portiereMilan per Hugo Souza c'è l'ostacolo Ancelotti: i dubbi del portiere scelto da Tare - Hugo Souza, l'erede designato di Mike Maignan in rossonero, potrebbe decidere di rimanere in Brasile al Corinthians, le trattative e il ruolo del ct auriverde Ancelotti ... sport.virgilio.it

hugo souza milan portiereMilan, proposta per Hugo Souza respinta da club e giocatore. Nessuna novità su Maignan - Il Milan spera sempre di risolvere positivamente la situazione che riguarda il contratto in scadenza di Maignan, ma continua a guardarsi intorno per non arrivare impreparato nel caso in cui ... milannews.it

hugo souza milan portiereMilan, rinnovo Maignan sempre più distante, l’erede è Hugo Souza. Sirene inglesi per Bartesaghi: la mossa per blindarlo - Bartesaghi nel mirino della Premier League, ma il Milan ha un piano ... sport.virgilio.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.