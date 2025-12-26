Hugo Souza Milan il portiere brasiliano resta nel mirino dei rossoneri come futuro erede di Maignan La rivelazione del piano di Tare per portarlo in Italia
Hugo Souza Milan, il portiere brasiliano resta nel mirino dei rossoneri! Ecco qual è il piano di Tare per portarlo in Italia come erede di Maignan Il futuro della porta rossonera potrebbe parlare brasiliano. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, nel suo ultimo aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan ha deciso di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
