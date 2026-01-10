Juventus scambio David-Sorloth? L’attaccante canadese era nel mirino dell’Atletico Madrid la scorsa estate | la verità sulla trattativa

Attualmente non ci sono conferme di un'operazione di scambio tra Juventus e Atletico Madrid che coinvolga David e Sorloth. La trattativa, che era emersa lo scorso agosto, non ha trovato sviluppi concreti né ufficiali. La società bianconera ha dichiarato di non aver avviato alcuna trattativa in merito, chiarendo la posizione ufficiale sulla questione.

Juventus, nessuna trattativa con i Colchoneros per lo scambio David-Sorloth. Le ultime sul mercato bianconero. Nel frenetico vortice di indiscrezioni che caratterizza il calciomercato di riparazione, nascono spesso suggestioni prive di fondamento reale che necessitano di essere smentite con fermezza per non destabilizzare l'ambiente. Una di queste, circolata con una certa insistenza nelle ultime settimane, riguardava un ipotetico e clamoroso intreccio di mercato sull'asse Torino-Madrid. Si era parlato, infatti, di un possibile scambio tra la Juventus e l'Atletico Madrid che avrebbe coinvolto due pesi massimi del reparto offensivo: il bianconero Jonathan David e il norvegese Alexander Sorloth.

