Sorelle Festival | 9 mostre e un archivio femminista in Romagna

A Faenza, in Romagna, si svolge la settima edizione del Sorelle Festival, un evento culturale che si estende in diverse sedi della provincia durante tutto il mese di marzo. L’iniziativa comprende nove mostre e un archivio femminista aperti al pubblico, dedicati alla celebrazione e alla riflessione sulle donne e il loro ruolo nella società.

Cronologia delle inaugurazioni e appuntamenti chiave Il calendario inizia ufficialmente il 5 marzo alle ore 19 con l'inaugurazione della mostra Di-verse presso la Rocca di Riolo Terme. L'esposizione presenta opere di Alicia Iglesias, Laura Petra Simone e Chiara Giannini Mannara, curate da Margaret Sgarra. Questo primo appuntamento segna l'avvio ufficiale delle attività espositive della kermesse. Venerdì 6 marzo vede due eventi paralleli: alle 18.30 apre Mostrami alla biblioteca Fabrizio Trisi di Lugo, dedicata alle ceramiche di Matteo Buoso e alle illustrazioni di Isotta Folli sotto la cura di Enea Mazzotti. Nello stesso luogo, alle 21, si terrà una performance di Burlesque che chiude la serata con un tocco di spettacolo dal vivo.