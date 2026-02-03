Torna il Festival femminista in città

Da lanazione.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Prato è tornato il Festival femminista, arrivato alla sua quinta edizione. L’evento, organizzato dall’associazione Ipazia con il sostegno di diverse realtà tra cui Cesvot, Cna, Cgil e UniCoop Firenze, si svolge anche grazie al patrocinio della Provincia di Prato e della Monash University. La manifestazione coinvolge una rete di associazioni che portano avanti il tema dei diritti e delle pari opportunità femminili, offrendo incontri, spettacoli e momenti di confronto lungo tutta la giornata.

Quinta edizione del Festival femminista organizzato dall’associazione Ipazia con il contributo di Cesvot, Cna, Cgil e UniCoop Firenze e con il patrocinio di Provincia di Prato, Monash University, CNA e la collaborazione di una rete di associazioni. Ad aprire il festival giovedì 5 febbraio alle 21 alla Monash University ci sarà Monir Ghassem, che porterà in scena "Articolo 1". Venerdì 6 febbraio Capanno 17 ospiterà la band Le Franco e il dj set di Fabio Bertini. Al Centro Pecci, la sala Bianca, tutti i sabati del mese alle 16, accoglierà i talk curati da Ipazia: sabato 7 febbraio, "Lavoro ergo sono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

torna il festival femminista in citt224

© Lanazione.it - Torna il Festival femminista in città

Approfondimenti su Festival Femminista

Giochi senza confini: il festival "Zuga zuga" torna in città

Verona porta in Consiglio il contrasto alla violenza sulle donne. Verzè: «Politiche pubbliche per una città più femminista»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Belinda Carroll: Comedy, Activism & Finding Peace in Identity | Ep. 7

Video Belinda Carroll: Comedy, Activism & Finding Peace in Identity | Ep. 7

Ultime notizie su Festival Femminista

Argomenti discussi: Torna il Festival femminista in città; Il Centro Pecci e il Festival Femminista 2026; Eventi e Incontri nel mese di Febbraio 2026; Festival di Ipazia. Torna il febbraio delle femministe.

torna il festival femministaTorna il Festival femminista in cittàQuinta edizione del Festival femminista organizzato dall’associazione Ipazia con il contributo di Cesvot, Cna, Cgil e UniCoop Firenze e ... lanazione.it

torna il festival femministaFestival di Ipazia. Torna il febbraio delle femministePer il quarto anno torna a Prato il Festival Femminista, organizzato dall’Associazione Ipazia con la collaborazione di una ricca rete di associazioni del territorio: trenta gli appuntamenti che coprir ... lanazione.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.