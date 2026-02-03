Torna il Festival femminista in città

Questa mattina a Prato è tornato il Festival femminista, arrivato alla sua quinta edizione. L’evento, organizzato dall’associazione Ipazia con il sostegno di diverse realtà tra cui Cesvot, Cna, Cgil e UniCoop Firenze, si svolge anche grazie al patrocinio della Provincia di Prato e della Monash University. La manifestazione coinvolge una rete di associazioni che portano avanti il tema dei diritti e delle pari opportunità femminili, offrendo incontri, spettacoli e momenti di confronto lungo tutta la giornata.

Quinta edizione del Festival femminista organizzato dall’associazione Ipazia con il contributo di Cesvot, Cna, Cgil e UniCoop Firenze e con il patrocinio di Provincia di Prato, Monash University, CNA e la collaborazione di una rete di associazioni. Ad aprire il festival giovedì 5 febbraio alle 21 alla Monash University ci sarà Monir Ghassem, che porterà in scena "Articolo 1". Venerdì 6 febbraio Capanno 17 ospiterà la band Le Franco e il dj set di Fabio Bertini. Al Centro Pecci, la sala Bianca, tutti i sabati del mese alle 16, accoglierà i talk curati da Ipazia: sabato 7 febbraio, "Lavoro ergo sono. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il Festival femminista in città Approfondimenti su Festival Femminista Giochi senza confini: il festival "Zuga zuga" torna in città Verona porta in Consiglio il contrasto alla violenza sulle donne. Verzè: «Politiche pubbliche per una città più femminista» Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Belinda Carroll: Comedy, Activism & Finding Peace in Identity | Ep. 7 Ultime notizie su Festival Femminista Argomenti discussi: Torna il Festival femminista in città; Il Centro Pecci e il Festival Femminista 2026; Eventi e Incontri nel mese di Febbraio 2026; Festival di Ipazia. Torna il febbraio delle femministe. Torna il Festival femminista in cittàQuinta edizione del Festival femminista organizzato dall’associazione Ipazia con il contributo di Cesvot, Cna, Cgil e UniCoop Firenze e ... lanazione.it Festival di Ipazia. Torna il febbraio delle femministePer il quarto anno torna a Prato il Festival Femminista, organizzato dall’Associazione Ipazia con la collaborazione di una ricca rete di associazioni del territorio: trenta gli appuntamenti che coprir ... lanazione.it Torna l’estate dei libri! È ufficiale: la 16ª edizione del Salento Book Festival sta per tornare per un’altra estate all’insegna della cultura, delle storie e degli incontri con gli autori! Dopo il grande successo della 15ª edizione, che da giugno a settembre ha - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.