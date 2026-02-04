Sora Biblioteca Comunale al via un corso di fumetto per i giovani

La Biblioteca Comunale di Sora ha avviato un nuovo corso di fumetto rivolto ai giovani. L’obiettivo è far scoprire ai ragazzi e alle ragazze come si crea una storia attraverso le immagini. Iscrizioni aperte e primi incontri già in programma.

Il Comune di Sora promuove un nuovo percorso formativo dedicato ai ragazzi e alle ragazze interessati ad avvicinarsi al linguaggio del fumetto e della narrazione per immagini. A partire da venerdì 13 febbraio 2026, presso la Biblioteca Comunale di Sora – Area Coworking (primo piano), prenderà.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Sora Biblioteca Alla biblioteca Ceccarelli di Gatteo un corso di fumetto manga rivolto a ragazzi della scuola media Da martedì 20 gennaio saranno aperte le iscrizioni a ‘Manga Lab – Disegna il tuo mondo!’, un corso di fumetto manga rivolto a studenti delle scuole medie. Sora, biblioteca e archivio al centro di una nuova stagione di crescita La Regione Lazio ha approvato le graduatorie dell’Avviso pubblico 2025, destinato a biblioteche, musei e archivi storici nelle organizzazioni regionali. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sora Biblioteca Argomenti discussi: Sora, presentazione del romanzo Tante volte ancora di Angela Flori; Sora Città che Legge: sabato 7 febbraio incontro con l’autrice Angela Flori in Biblioteca Comunale; Sora – Enel si aggiudica la gara Consip per illuminazione pubblica comunale; Notizie Sora: news, aggiornamenti, eventi, novità dalla città. Sora Città che Legge: sabato 7 febbraio incontro con l’autrice Angela Flori in Biblioteca ComunaleIncontro culturale alla Biblioteca comunale di Sora con l’autrice Angela Flori per la presentazione del romanzo Tante volte ancora, nell’ambito del programma Sora Città che Legge. sora24.it Sora, intelligenza artificiale e diritti: successo per l’incontro del Rotary Club di FrosinoneAmpia partecipazione a Sora per l’incontro del Rotary Club di Frosinone con il prof. Ruben Razzante su intelligenza artificiale, diritti fondamentali e tutela contro le discriminazioni, a sostegno del ... sora24.it Martedì 10 febbraio alle ore 17.30, alla Sala Vittori della Biblioteca Comunale, in occasione della Giornata del Ricordo, si terrà la presentazione del libro "Rose per l'Istria, Fiume e la Dalmazia" di Maria Antonietta Marocchi. Dialoga con l'autrice l'Assessore co - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.