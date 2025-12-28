Sora biblioteca e archivio al centro di una nuova stagione di crescita

La Regione Lazio ha approvato le graduatorie dell’Avviso pubblico 2025, destinato a biblioteche, musei e archivi storici nelle organizzazioni regionali. Questa iniziativa mira a sostenere e valorizzare il patrimonio culturale della regione, promuovendo progetti di crescita e innovazione nel settore. La scelta di Sora come centro di questa nuova fase sottolinea l'importanza di un patrimonio culturale ben gestito e accessibile a tutti.

