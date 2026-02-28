Il significato della maschera di Tony Pitony nella serata dei duetti di Sanremo 2026

Durante la serata dei duetti di Sanremo 2026, Tony Pitony e Ditonellapiaga si sono aggiudicati la vittoria, presentandosi con abiti particolarmente originali e stravaganti. La loro performance ha attirato l’attenzione del pubblico e dei presenti in sala, mentre la maschera di Tony Pitony ha suscitato curiosità e discussioni tra gli spettatori. La serata ha visto anche altri artisti esibirsi con diverse proposte musicali e sceniche.