Le iscrizioni restano aperte fino al 15 gennaio prossimo

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2026/2027 sono aperte fino al 15 gennaio. La convocazione riguarda bambini e bambine nati negli anni 2021, 2022 e 2023. È importante rispettare questa scadenza per garantire l’accesso ai servizi educativi previsti. Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Comune.

Proseguiranno fino a giovedì 15 gennaio le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali per l'anno scolastico 20262027, per i bambini e le bambine nati negli anni 2021, 2022 e 2023. Rispetto agli scorsi anni, il servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia ha anticipato il periodo di apertura del bando, per consentire alle famiglie di ottenere tempi di risposta più allineati a quelli della scuola dell'infanzia statale. Per effettuare la domanda di iscrizione on line occorre essere in possesso di identità digitale e accedere allo specifico link: "ufficiostampa.comune.ra.it" https:comune.ravenna.itservizieducazione-e-formazioneiscrizione-alle-scuole-dellinfanzia-comunali nel periodo di apertura del bando.

