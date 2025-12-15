Sondaggio politico Fratelli d’Italia scende e Pd sale
Secondo l'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7, le intenzioni di voto mostrano un calo di Fratelli d’Italia e una crescita del Partito Democratico, che riduce il divario tra i due principali schieramenti politici italiani. I dati, pubblicati il 15 dicembre 2025, offrono uno sguardo sulle tendenze dell'opinione pubblica in vista di eventuali elezioni.
(Adnkronos) – Fratelli d’Italia in calo, il Pd cresce e riduce il gap. E’ il ‘duello’ nel sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 15 dicembre 2025, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma ampiamente la prima forza nel paese anche se . Ildifforme.it
