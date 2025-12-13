Sondaggi politici | centrodestra stabile M5S in calo e PD in lieve crescita
Le ultime rilevazioni Bidimedia offrono uno sguardo aggiornato sulla situazione politica italiana, evidenziando una stabilità del centrodestra, un calo del Movimento 5 Stelle e una lieve crescita del Partito Democratico. I dati rivelano un panorama in movimento, con variazioni minime tra le principali forze politiche e un campo largo ancora in fase di consolidamento.
Le ultime rilevazioni Bidimedia mostrano un quadro politico che si muove per piccoli scarti: il centrodestra mantiene la rotta, mentre il Campo Largo fatica a ritrovare slancio. Nel mezzo, tra cali e lievi crescite, il PD prova a consolidarsi in un panorama dominato da affluenza incerta e molti indecisi. Fanpage.it
