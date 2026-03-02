Sondaggi politici cosa succederà davvero al referendum | continua il testa a testa

A venti giorni dal referendum sulla giustizia, i cittadini devono decidere se approvare o respingere la riforma proposta dal governo e dal ministro Carlo Nordio. I sondaggi politici mostrano un testa a testa tra le diverse opzioni, mentre le campagne di sensibilizzazione si intensificano. La consultazione elettorale si avvicina e la decisione finale si avvicina nel calendario.

Cosa dicono davvero i diversi sondaggi in vista del referendum sulla giustizia: continua il testa a testa tra Sì e No. Siamo entrati nel mese del referendum sulla giustizia. Tra venti giorni i cittadini saranno chiamati alle urne per decidere se confermare o meno la riforma voluta dal governo e dal ministro Carlo Nordio. Ma cosa dicono i sondaggi in vista del voto referendario? La prima certezza è che il vantaggio del Sì alla riforma si è nettamente assottigliato. Il distacco di oltre dieci punti stimato fino a che poche settimane fa è evaporato e ora si prefigura un testa a testa. Nella maggior parte dei sondaggi il Sì resta in testa, ma alcune rilevazioni hanno già evidenziato il sorpasso del No. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sondaggi referendum: testa a testa tra sì e no, decisiva l’affluenzaIl referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si preannuncia serrato, con un testa a testa tra le fazioni del sì e del no che lascia...

SONDAGGIO POLITICO TG3 SUL REFERENDUM GIUSTIZIA DEL 4 FEBBRAIO 2026

