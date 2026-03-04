Sondaggi politici clamoroso testa a testa | tutto stravolto

Recentemente, i sondaggi politici hanno mostrato un cambio di tendenza con un testa a testa tra i principali schieramenti. Gli equilibri che sembravano ormai definiti sono stati sovvertiti in poche settimane, portando a uno scenario più incerto del previsto. La situazione politica sembra aver subito una svolta improvvisa, lasciando gli analisti a osservare attentamente gli sviluppi.

Gli equilibri sembravano consolidati, quasi cristallizzati. E invece nel giro di poche settimane lo scenario politico si è fatto improvvisamente incerto. I nuovi sondaggi ridisegnano la mappa dei consensi e mostrano una distanza minima tra centrodestra e opposizioni: una manciata di decimali che potrebbe cambiare tutto. Sullo sfondo, l’effetto di un nuovo partito che sta rimescolando le carte e un referendum che rischia di trasformarsi in un banco di prova decisivo. L’effetto Futuro Nazionale e il calo di Fratelli d’Italia. Secondo l’ultima media elaborata da Termometro Politico, Fratelli d’Italia si attesta al 28,8%. Un dato che conferma il primato del partito guidato da Giorgia Meloni, ma evidenzia anche una flessione di un punto rispetto alla rilevazione di fine gennaio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

