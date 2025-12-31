L’incubo dei botti di Capodanno | come proteggere cani e gatti dal rumore che fa paura

I rumori dei botti di Capodanno possono rappresentare un reale pericolo per cani e gatti, provocando stress e paura. In situazioni di forte rumore, gli animali domestici possono reagire in modo imprevedibile, mettendo a rischio la loro sicurezza e benessere. È importante adottare misure preventive per proteggere gli amici a quattro zampe durante le festività, garantendo loro tranquillità e sicurezza in momenti di festa.

Capodanno e animali domestici: ecco come preparare e proteggere cani e gatti dai botti nella notte di San Silvestro - Dalle strategie per creare un ambiente sicuro alle precauzioni da adottare prima, durante e dopo i fuochi d’artificio ... lavocedigenova.it

Botti di Capodanno: i consigli per proteggere gli animali domestici - I botti di Natale e Capodanno rappresentano una delle principali cause di stress e paura per gli animali domestici. irpinianews.it

Appello anti-botti per gli animali:“Questa festa è il loro incubo” milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com

Il botto che cambia tutto È quello che NON fai. Ogni Capodanno, migliaia di animali vivono un incubo fatto di panico, fughe, smarrimenti. Il rumore dei botti non è una festa: è un trauma. Per i nostri compagni a quattro zampe, per la fauna selvatica, per chi non - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.