L’incubo dei botti di Capodanno | come proteggere cani e gatti dal rumore che fa paura
I rumori dei botti di Capodanno possono rappresentare un reale pericolo per cani e gatti, provocando stress e paura. In situazioni di forte rumore, gli animali domestici possono reagire in modo imprevedibile, mettendo a rischio la loro sicurezza e benessere. È importante adottare misure preventive per proteggere gli amici a quattro zampe durante le festività, garantendo loro tranquillità e sicurezza in momenti di festa.
A Firenze, una storia straziante ha scosso la comunità: un cane, ospite de 'Il Parco degli Animali', è morto a causa dello spavento provocato dai botti di Capodanno.
