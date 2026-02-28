Attacco in Iran Cisgiordania e Gaza isolate | Abbiamo paura di rimanere bloccati senza benzina o cibo

Da questa mattina, tutti i checkpoint in Cisgiordania sono stati chiusi insieme ai distributori di benzina, mentre in Iran, Gaza e Cisgiordania si sono verificati attacchi e isolamento. La popolazione esprime timori di rimanere senza beni di prima necessità, come cibo e carburante, a causa delle restrizioni imposte. Le azioni hanno provocato disagi e preoccupazioni tra i residenti delle aree coinvolte.