Attacco in Iran Cisgiordania e Gaza isolate | Abbiamo paura di rimanere bloccati senza benzina o cibo
Da questa mattina, tutti i checkpoint in Cisgiordania sono stati chiusi insieme ai distributori di benzina, mentre in Iran, Gaza e Cisgiordania si sono verificati attacchi e isolamento. La popolazione esprime timori di rimanere senza beni di prima necessità, come cibo e carburante, a causa delle restrizioni imposte. Le azioni hanno provocato disagi e preoccupazioni tra i residenti delle aree coinvolte.
Da stamattina tutti i checkpoint in Cisgiordania sono stati chiusi così come i distributori di benzina. A Gaza i mercati si svuotano e torna l'incubo della carestia: l'attacco all'Iran peggiorerà ancora una volta la situazione dei palestinesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’appello da Gaza: “Mia madre è celiaca ma non fanno arrivare cibo senza glutine, ora pesa 40 chili e sta male”A Gaza la celiachia diventa una condanna: mancano alimenti senza glutine e molti pazienti, anche bambini, rischiano di morire.
Attacco di Israele a Doha, colpita la delegazione di Hamas: sospesi i negoziati
Attacco in Iran, Cisgiordania e Gaza isolate: Abbiamo paura di rimanere bloccati, senza benzina o ciboDa stamattina tutti i checkpoint in Cisgiordania sono stati chiusi così come i distributori di benzina. A Gaza i mercati si svuotano e torna l’incubo della carestia: l’attacco all’Iran peggiorerà ... fanpage.it
Medio Oriente in fiamme: l’Iran risponde colpendo obiettivi Usa in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi. Esplosioni anche a RiadAttacco iraniano alle basi americane in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati in risposta all'offensiva israeliano-americana ... ilfattoquotidiano.it
La premier convoca un vertice di emergenza con i vice. Tajani: “In Iran 500 connazionali, possibili trasferimenti in Azerbaigian”. Schlein: “Escalation Trump fuori dal diritto internazionale” - facebook.com facebook
