Un gesto di solidarietà in Pediatria | vigili del fuoco e Avis accanto ai bambini ricoverati

Nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, un’iniziativa di solidarietà ha portato vicinanza e conforto ai piccoli pazienti. Vigili del fuoco e Avis si sono uniti per rendere più accogliente l’ambiente, dimostrando come l’impegno civico possa fare la differenza nelle situazioni di cura e recupero. Un gesto semplice ma significativo, che rafforza il senso di comunità e di attenzione verso i più giovani.

Per qualche ora il reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ha cambiato volto. Un’iniziativa di solidarietà ha portato un clima di leggerezza e vicinanza tra le corsie regalando ai bambini ricoverati un momento diverso dalla quotidianità ospedaliera.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Un gesto di solidarietà in Pediatria: vigili del fuoco e Avis accanto ai bambini ricoverati Leggi anche: I Vigili del Fuoco illuminano la Pediatria: doni ai bambini e solidarietà al personale sanitario Leggi anche: Latina, Natale di sorrisi in Pediatria: i Vigili del Fuoco portano doni ai piccoli ricoverati Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Befana arriva in Pediatria | doppio gesto di solidarietà per i piccoli pazienti. La Befana arriva in Pediatria: i Vigili del Fuoco portano gioia ai bimbi e ai loro genitori - Padova, la Befana arriva in Pediatria con i Vigili del Fuoco: dolci e regali per i bambini ricoverati. nordest24.it

La Befana arriva in Pediatria: doppio gesto di solidarietà per i piccoli pazienti - Calze donate dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco per il secondo anno consecutivo e dal Rione di Porta Romana di Castiglion Fiorentino al reparto di Pediatria ... msn.com

Uova pasquali in Pediatria, a Chieti le portano Vigili del fuoco - I bambini ricoverati nella Clinica Pediatrica dell'ospedale di Chieti hanno ricevuto le uova di Pasqua donate loro dai Vigili del Fuoco che, al momento della consegna, li hanno invitati a visitare la ... ansa.it

Un gesto di solidarietà e vicinanza che ha trasformato le corsie ospedaliere in un momento di festa ... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.