Per il sesto anno il Caffè Matteotti dona panettoncini ai bambini ricoverati in Pediatria

Brindisireport.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche nel dicembre 2025, il centro di Brindisi si anima di solidarietà grazie alla donazione di panettoncini da parte del Caffè Matteotti ai bambini ricoverati in Pediatria. Un gesto che rinnova l'importanza di condividere momenti di gioia e attenzione verso i più piccoli durante le festività natalizie.

BRINDISI - Anche questo dicembre 2025 il cuore del centro cittadino di Brindisi si illumina non solo delle luci natalizie, ma del valore più autentico della solidarietà. Armando Iaia, titolare del Caffè Matteotti, ha rinnovato il suo gesto ormai divenuto tradizione: la donazione dei panettoncini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

