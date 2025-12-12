Previsioni meteo per il weekend | temperature oltre la media fra sole e foschie

Il weekend si prospetta caratterizzato da temperature superiori alla media, con clima variabile tra sole e foschie. Non sono previste precipitazioni né un calo delle temperature invernali, che ancora tardano ad arrivare. Ecco le previsioni di 3bmeteo, con analisi dettagliata del meteorologo Lorenzo Badellino.

L'inverno è alle porte, ma ancora la temperatura non scenderà e non ci saranno precipitazioni. Sono queste le indicazioni per il fine settimana di 3bmeteo, con il meteorologo Lorenzo Badellino. "Il weekend di Santa Lucia sarà contraddistinto dalla presenza della vasta e robusta struttura. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Meteo Toscana, le previsioni del weekend. Cielo grigio ma stabile, nebbie insistenti e clima mite in montagna - In quota il tempo resta soleggiato e insolitamente mite per il periodo ... Come scrive lanazione.it

Meteo – Weekend stabile con cieli soleggiati e clima mite, ma ancora qualche nebbia e della nuvolosità bassa - Secondo weekend di dicembre all'insegna del bel tempo e con clima mite, ancora qualche disturbo da nebbie, foschie e nubi basse ... Segnala centrometeoitaliano.it

METEO - peggioramento possibile nel weekend con un calo delle temperature

