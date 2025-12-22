Carri armati colpi di mortaio cecchini Ci sono anche 740 soldati italiani Cosa sta succedendo

Sul fronte orientale dell’Alleanza Atlantica si svolge uno scenario che riproduce un conflitto armato vero e proprio, fatto di carri armati in movimento, colpi di mortaio e tiratori scelti. Non si tratta di una guerra reale, ma di una vasta esercitazione Nato che coinvolge sette Paesi membri e vede l’Italia in prima linea con il contingente più numeroso, composto da 740 militari. Le manovre si tengono nella base di Novo Selo, in Bulgaria, uno dei punti strategici della presenza Nato nell’Europa orientale. A guidare il gruppo tattico multinazionale è il colonnello italiano Mattia Scirocco, comandante del battlegroup che riunisce militari provenienti da Macedonia del Nord, Romania, Bulgaria, Grecia, Albania, Turchia e Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Attacco sul fronte orientale: carri armati, colpi di mortaio, cecchini. L’esercitazione Nato in Bulgaria (con 740 soldati italiani) Leggi anche: Alta tensione in Italia, cecchini sui tetti: cosa sta succedendo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Attacco sul fronte orientale: carri armati, colpi di mortaio, cecchini. L’esercitazione Nato in Bulgaria (con 740 soldati italiani) - L'Italia guida le manovre militari NATO a Novo Selo con 7 Paesi alleati. ilfattoquotidiano.it

