LIVE Sci alpino Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Stuhec vola in testa Goggia non spinge bene Pirovano

Alle 11:30 si sono aperti i pettorali per la prima discesa di prova della Coppa del Mondo di sci alpino a Val di Fassa 2026. Stuhec ha chiuso in testa, mentre Goggia ha deciso di non spingere al massimo. Pirovano si è classificata bene, senza raggiungere le posizioni di vertice. L’austriaca Nina Ortlieb ha concluso in ottava posizione, a novantatré centesimi dalla leader.

11:32 La neozelandese Alice Robinson conclude la sua prestazione in 1:24.33, tempo che le vale la diciassettesima posizione. 11:30 L'austriaca Nina Ortlieb termina ottava a novantatré centesimi dalla vetta. 11:29 La svizzera Jasmine Flury è ultima con oltre due secondi e mezzo di ritardo. 11:27 La slovena Ilka Stuhec ritrova lo smalto dei giorni migliori e vola al comando con 17 centesimi su Miradoli. 11:22 Nono tempo per l'austriaca Puchner: il suo ritardo dalla prima è di +0.87. 11:20 Ottima prova per Laura Pirovano che termina quarta. L'azzurra accusa +0.67 di ritardo da Miradoli. 11:19 Sofia Goggia, dopo un buon inizio, rallenta nel finale, e si piazza in undicesima posizione con +1.