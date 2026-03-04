LIVE Sci alpino Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Stuhec vola in testa Nadia Delago a ridosso delle prime

Nella prima prova di discesa valida per i Giochi invernali di Val di Fassa 2026, Stuhec ha ottenuto il miglior tempo, mentre Nadia Delago si trova a breve distanza dalla leader. La statunitense Isabella Wright è attualmente ventiquattresima con un tempo di 1:24. La gara è in corso e le atlete continuano a scendere lungo il percorso.

11:40 Allison Mollin rallenta nel finale e si piazza in diciottesima posizione con +1.38. 11:39 L'elvetica Delia Durrer chiude la sua prova con un distacco che sfiora i due secondi e mezzo. 11:38 L'americana Haley Cutler è ventesima con lo stesso tempo della connazionale Wiles, anche se con un salto di porta. 11:36 La statunitense Keely Cashman taglia il traguardo all'ultimo posto con 1:25.73. 11:32 La neozelandese Alice Robinson conclude la sua prestazione in 1:24.33, tempo che le vale la diciassettesima posizione. 11:30 L'austriaca Nina Ortlieb termina ottava a novantatré centesimi dalla vetta. 11:29 La svizzera Jasmine Flury è ultima con oltre due secondi e mezzo di ritardo. 11:12 Emma Aicher accusa un distacco pesante nella parte centrale e termina settima con +2.