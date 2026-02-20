Camion carico di GPL resta impantanato | intervento dei Vigili del Fuoco

Un camion con 30 quintali di GPL si è bloccato in contrada San Chirico, impedendo la prosecuzione del viaggio. Il veicolo stava probabilmente effettuando una consegna quando si è fermato in mezzo alla strada, bloccando il traffico locale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area e aiutare a sbloccare il mezzo. La situazione ha causato disagi ai residenti e agli altri automobilisti in transito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un camion adibito al trasporto di GPL con un carico di 30 quintali nel cassone, nel pomeriggio di oggi, mentre effettuava probabilmente una consegna è rimasto impantanato in contrada San Chirico e non ha più potuto continuare la marcia. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per svuotare il carico trasportato ed effettuare il travaso su un altro mezzo in condizioni di sicurezza.