Auto a GPL in fiamme a Monte San Savino | intervento dei Vigili del Fuoco illeso il conducente

Un'auto a GPL ha preso fuoco a Monte San Savino, causando un intervento rapido dei Vigili del Fuoco. L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio, probabilmente a causa di un problema meccanico, mentre il conducente riusciva ad uscire dall’abitacolo illeso. Le fiamme hanno avvolto la parte anteriore del veicolo, creando una colonna di fumo visibile a distanza. I pompieri hanno spento le fiamme in pochi minuti, evitando che il rogo si propagasse ad altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi.

I ntervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi a Monte San Savino per un incendio che ha coinvolto un'autovettura alimentata a GPL. L'allarme è scattato alle ore 16:54 in Viale Armando Diaz, dove sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede Centrale. All'arrivo sul posto, il mezzo risultava completamente avvolto dalle fiamme, con una perdita proveniente dalla bombola del GPL. La squadra ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento dell'incendio, ormai generalizzato, procedendo successivamente al raffreddamento e alla messa in sicurezza della bombola, prima di affidare il veicolo al soccorso meccanico.