Smontano il paraurti di un' auto nella notte la Polizia arresta un 39enne in fuga

Nella notte, un residente ha segnalato alla Polizia di Stato un’attività sospetta vicino a un’auto, portando all’intervento immediato delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno trovato un uomo di 39 anni intento a smontare il paraurti dell’auto e, dopo un breve inseguimento, lo hanno arrestato. L’operazione ha permesso di bloccare il tentativo di furto di parti di veicolo.

Residente sente i rumori e chiama il 112: ladro preso al Parco XXII Aprile dopo la fuga. Si cerca il complice Il provvidenziale allarme lanciato da un residente, svegliato nel cuore della notte, ha permesso alla Polizia di Stato di sventare il furto di componenti di un'automobile e di assicurare alla giustizia uno dei responsabili. Nelle prime ore di oggi, intorno alle 2:50, gli agenti della Squadra Volante hanno infatti tratto in arresto un cittadino italiano di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. L'intervento è scattato in via Cerretti, all'incrocio con strada Albareto.