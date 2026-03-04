Smog | scattano le misure di emergenza divieto di circolazione anche per i diesel euro 5

A Piacenza, come in altri capoluoghi dell’Emilia-Romagna, sono state adottate misure di emergenza per lo smog, tra cui il divieto di circolazione anche per i veicoli diesel Euro 5. La decisione arriva in risposta al bollettino Arpae che ha rilevato il superamento dei limiti di PM10, portando all’attivazione delle restrizioni previste per questa situazione.

A seguito del bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza - così come in tutti i capoluoghi dell’Emilia-Romagna - le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 marzo, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 sarà in vigore il divieto di circolazione anche per i diesel euro 5, oltre alle consuete limitazioni al traffico - già in essere dal lunedì al venerdì negli stessi orari - per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all'Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Smog, scattano ancora le misure emergenziali: stop anche ai diesel euro 5A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di...

Leggi anche: Smog, previsioni di pm10 in aumento: scattano anche a Forlì le misure emergenziali, stop ai diesel Euro 5

Tutti gli aggiornamenti su Smog scattano le misure di emergenza....

Temi più discussi: Smog, Bergamo oltre i limiti: scattano le misure antinquinamento; Smog, venerdì 27 febbraio scattano le misure temporanee di primo livello; Smog, scattano le misure martedì 24 e mercoledì 25 febbraio; Scattano da oggi le misure anti smog nel Lodigiano.

In sei province lombarde da domani scattano misure temporanee anti smogScattano da venerdì 27 febbraio nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Monza, le misure temporanee antinquinamento di primo livello. rainews.it

A Monza scattano (di nuovo) le misure anti-smogIl 27 febbraio scattano le misure antismog a Monza e provincia: stop ai diesel Euro 4 e limiti al riscaldamento. mbnews.it

Smog, in Emilia-Romagna ritorna il bollino rosso facebook

Termina l'emergenza smog in Emilia-Romagna, revocato il bollino rosso. Mercoledì è prevista una nuova rilevazione #ANSAmotori #ANSA x.com