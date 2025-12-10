Smog scattano ancora le misure emergenziali | stop anche ai diesel euro 5
A Piacenza tornano le misure emergenziali contro lo smog, con il divieto di circolazione anche per i veicoli diesel Euro 5. La decisione si basa sul bollettino Arpae di oggi, che segnala il superamento dei limiti di Pm10, rendendo necessarie restrizioni temporanee per tutelare la qualità dell'aria.
A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 stop anche ai diesel euro 5, oltre alle consuete limitazioni al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
- Scattano i divieti di circolazione - Anche a Badia Polesine, alla luce della situazione della qualità dell'aria. #badiapolesine #smog #inquinamentoatmosferico - facebook.com Vai su Facebook
Polveri in salita, tornano le misure antismog in città: stop ai diesel euro 5 - Divieti di circolazione anche per i diesel euro 5 – A seguito dell’odierno (10 dicembre) bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a ... Riporta piacenzasera.it
