Smog previsioni di pm10 in aumento | scattano anche a Forlì le misure emergenziali stop ai diesel Euro 5
A causa dell'aumento dei livelli di PM10, l'Emilia Romagna si prepara a adottare misure emergenziali, tra cui il blocco ai veicoli diesel Euro 5 a Forlì. Le previsioni indicano un incremento degli inquinanti, rendendo necessarie restrizioni temporanee per tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica.
Si alza il livello di inquinanti in Emilia Romagna. E scattano anche a Forlì le misure emergenziali relative alle limitazioni della circolazione e ad altre azioni di tutela ambientale. Tali, ricorda l'Amministrazione comunale, “si attivano quando le previsioni, basate sul sistema integrato di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Tanto sole, ma anche nebbia e smog: le previsioni meteo per mercoledì 10 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Meteo, continua l’estate di San Martino: temperature miti ovunque e allarme smog. La neve? Forse a fine mese Vai su X
Meteo – Continua il dominio anticiclonico, in aumento nebbie, foschie e soprattutto lo smog su alcune zone - Stabilità atmosferica in Italia, non solo bel tempo, ma anche nebbie, foschie e soprattutto un aumento dello smog su alcune aree ... Secondo centrometeoitaliano.it
