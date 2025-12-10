Smog previsioni di pm10 in aumento | scattano anche a Forlì le misure emergenziali stop ai diesel Euro 5

Forlitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa dell'aumento dei livelli di PM10, l'Emilia Romagna si prepara a adottare misure emergenziali, tra cui il blocco ai veicoli diesel Euro 5 a Forlì. Le previsioni indicano un incremento degli inquinanti, rendendo necessarie restrizioni temporanee per tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica.

Si alza il livello di inquinanti in Emilia Romagna. E scattano anche a Forlì le misure emergenziali relative alle limitazioni della circolazione e ad altre azioni di tutela ambientale. Tali, ricorda l'Amministrazione comunale, “si attivano quando le previsioni, basate sul sistema integrato di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Meteo – Continua il dominio anticiclonico, in aumento nebbie, foschie e soprattutto lo smog su alcune zone - Stabilità atmosferica in Italia, non solo bel tempo, ma anche nebbie, foschie e soprattutto un aumento dello smog su alcune aree ... Secondo centrometeoitaliano.it