Smog in città scatta il semaforo arancione | giovedì a Novara stop ai diesel Euro 5
Nella giornata del 26 febbraio non potranno circolare alcune categorie di veicoli nelle strade cittadine. Le informazioni utili Nuovo blocco del traffico in arrivo in città per i veicoli diesel Euro 5. Nella giornata di domani, giovedì 26 febbraio, scatterà infatti il "semaforo arancione" che, secondo quanto previsto dal protocollo antismog adottato dalla Regione Piemonte, si attiva quando sono previsti tre giorni consecutivi di valori di Pm10 superiori al limite di 50 µgm³. Con livello del semaforo 1 (quindi arancione), oltre a quelle strutturali, sono previste ulteriori specifiche limitazioni per il traffico, previste dall'ordinanza antismog del Comune di Novara. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
