Smog | allerta rossa in tutta l’Emilia-Romagna

C’è un sensibile peggioramento della qualità dell’aria in tutta l’Emilia-Romagna. L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae) ha quindi emesso un bollettino di colore rosso per l’intera regione. Il bollettino dell’agenzia regionale indica il superamento della soglia di legge per le pm10, ovvero un aumento significativo delle particelle inquinanti presenti nell’aria. Il bollettino è valido da domani, giovedì 26 febbraio, per tutte le province della regione, e sarà valido anche per venerdì a meno di nuove comunicazioni. Solitamente, quando il bollettino è di colore verde - e quindi non viene istituita nessuna misura emergenziale - sono valide delle regole di base da seguire: limitazione alla circolazione di veicoli inquinanti (veicoli diesel fino a Euro4 compreso, auto a benzina e gas fino a Euro2 compreso, moto e ciclomotori fino a Euro2 compreso) nelle aree abitate dal lunedì al venerdì dalle ore 8. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

