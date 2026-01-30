napoli su sulemana ma tutto dipende dalla cessione di lookman

Il Napoli è interessato a Sulemana, ma tutto dipende dalla cessione di Lookman. La società azzurra lavora per rinforzare l’attacco esterno, ma non ci sono ancora certezze. Se si concretizza la partenza di Lookman, il club potrebbe fare un’offerta per il giocatore. Al momento, però, le trattative sono ancora in fase embrionale.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi sugli esterni offensivi e tra i profili monitorati con attenzione c’è anche Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta. La possibilità di vedere il ghanese in azzurro, però, resta strettamente collegata alle mosse in uscita del club bergamasco, in particolare alla situazione legata ad Ademola Lookman. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra Napoli e Atalanta è già stato avviato un dialogo, ma gli sviluppi dipenderanno dall’eventuale partenza immediata di Lookman verso la Turchia. In caso di cessione dell’attaccante nigeriano, per i nerazzurri diventerebbe complicato privarsi anche di Sulemana nella stessa finestra di mercato, considerando che i due giocatori occupano la medesima zona di campo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Approfondimenti su Napoli Sulemana

Il mercato del Napoli si concentra sulla possibile cessione di Lucca, che interessa al West Ham.

Napoli ha presentato una prima offerta a Kamaldeen Sulemana.

Ultime notizie su Napoli Sulemana

