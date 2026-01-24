Jannik Sinner supera un lungo e impegnativo match contro Eliot Spizzirri nel terzo turno dell’Australian Open. Dopo quasi quattro ore di gioco sotto il caldo di Melbourne, il numero due del mondo riesce a conquistare la vittoria in quattro set, affrontando notevoli sforzi fisici. La sfida ha messo alla prova la resistenza e la tenacia del tennista italiano, che avanza nel torneo con determinazione.

Il numero due del mondo Jannik Sinner vince ma soffre in modo evidente contro il texano Eliot Spizzirri, chiudendo in quattro set un terzo turno dell’ Australian Open che si trasforma in un test fisico durissimo. L’azzurro, che già in passato aveva mostrato difficoltà alle alte temperature, si ritrova a combattere con crampi, caldo estremo e un avversario molto più coraggioso del previsto, costretto a cercare soluzioni quasi solo di braccio quando la tenuta muscolare lo abbandona. La partita dura quasi quattro ore e fotografa un campione che resiste agli imprevisti, mentre Melbourne tocca i quaranta gradi e il regolamento dell’ extreme heat diventa parte della sfida. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner vince dopo quasi quattro ore di sofferenza sotto il caldo di Melbourne

Sinner, allenamenti anti-caldo: così Jannik si prepara ad affrontare Gaston e i 30° di MelbourneJannik Sinner si sta preparando per l’inizio dell’Open di Melbourne, dove affronterà Gaston Martìnez.

Sinner, inizio sul velluto a Melbourne: vince due set, poi Gaston si ritiraJannik Sinner ha iniziato con successo il suo percorso agli Australian Open 2026, vincendo i primi due set contro Hugo Gaston prima che il francese si ritirasse.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sinner batte Spizzirri e il caldo: è agli ottavi; Australian Open, la diretta: Jannik vince in quattro set, negli ottavi sfiderà Darderi; Sinner vince nonostante i crampi, Musetti trionfa al quinto: azzurri agli ottavi dell'Australian Open; Australian Open, per Sinner è tutto troppo facile: battuto Duckworth, è al terzo turno | L'analisi del match.

Sinner vince dopo quasi quattro ore di sofferenza sotto il caldo di MelbourneIl numero due del mondo Jannik Sinner vince ma soffre in modo evidente contro il texano Eliot Spizzirri, chiudendo in quattro set un terzo turno ... thesocialpost.it

Australian Open: Sinner oltre il caldo e il dolore. Battuto Spizzirri dopo 3 ore e 44 di pura resistenzaTennis - Australian Open | Partita che sembrava persa, con Sinner in preda ai crampi. Poi la chiusura del tetto per il caldo lancia la rinascita. Agli ottavi sarà derby con Luciano Darderi. ubitennis.com

#AustralianOpen2026: GAME, SET, MATCH. #Sinner vince 3-0 contro #Duckworth e vola al terzo turno. 6-1, 6-4, 6-2 per l’azzurro, che chiude con l’ace numero 18 x.com

#Tennis , #Sinner vince facile: è al terzo turno a #Melbourne - #AustralianOpen - facebook.com facebook