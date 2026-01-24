Sinner che spavento | va sotto lotta con i crampi e rischia di crollare nel 3° set poi rimonta Spizzirri ed è agli ottavi

Jannik Sinner affronta una difficile sfida nel terzo turno degli Australian Open, rischiando di crollare nel terzo set a causa di crampi. Dopo aver subito un calo, il tennista italiano riesce a rimontare Spizzirri e conquistare la qualificazione agli ottavi di finale. Un incontro caratterizzato da momenti di difficoltà, ma concluso con successo per Sinner, che prosegue la sua campagna nel torneo.

Luciano ha battuto Khachanov in 4 set, per Lorenzo successo contro Machac in 5 (Gaia Piccardi, inviata a Melbourne) Eliot Spizzirri il texano: chi era costui? Il ragazzo del college di Austin che tiene in campo Jannik Sinner per quasi quattro ore regala all’Australian Open l’intensità di un terzo turno inaspettato e un altro dramma fisico dell’azzurro, per lunghi tratti del terzo set paralizzato dai crampi come l’anno scorso a Shanghai, quando avevano dovuto portarlo fuori a braccia. Ma il carattere del campione, ancora una volta, è più forte dei limiti di una fisicità che patisce moltissimo - ormai è chiaro - le alte temperature. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sinner, problemi contro Spizzirri: crampi agli Australian OpenDurante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha affrontato problemi di crampi nel match contro Eliot Spizzirri, disputato il 24 gennaio.

Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik perde il primo set e va sotto nel secondoSegui in tempo reale il match tra Jannik Sinner e Matteo Spizzirri agli Australian Open 2026.

