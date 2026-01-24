Australian Open | Sinner Musetti e Darderi conquistano gli ottavi sotto un sole cocente 

Al settimo giorno dell'Australian Open, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi hanno superato con successo i rispettivi incontri, avanzando agli ottavi di finale. Nonostante le alte temperature a Melbourne, i tennisti italiani hanno dimostrato determinazione e solidità in un contesto particolarmente impegnativo. La loro qualificazione rappresenta un risultato importante per il movimento italiano nel torneo.

Il settimo giorno del Melbourne Park rimarrà impresso nella memoria degli appassionati per un clima torrido che ha messo a durissima prova la resistenza fisica degli atleti. Con temperature che hanno sfiorato i 40 gradi, gli organizzatori sono stati costretti a sospendere temporaneamente i match sui campi secondari per proteggere la salute dei protagonisti. Anche Jannik Sinner ha vissuto momenti di forte apprensione durante la sua sfida contro lo statunitense Eliot Spizzirri, un avversario che si è rivelato molto più ostico del previsto.

Gli Australian Open vedono protagonisti tre tennisti italiani agli ottavi di finale: Sinner, Darderi e Musetti.

Lorenzo Musetti ha raggiunto ALMENO gli ottavi di finale in TUTTI gli Slam - Australian Open: ottavi di finale* - Roland Garros: semifinale - Wimbledon: semifinale - US Open: quarti di finale *torneo in corso x.com

Il torneo di Melbourne ha scelto di anticipare di un'ora l'inizio dei match di domani, quando si prevede di raggiungere i 40º di temperatura, così da sfruttare le ore del giorno più "fresche".