Sinner cambia per Indian Wells | rivelato il piano anti-Alcaraz

Jannik Sinner si sta preparando per il torneo di Indian Wells, annunciando alcune modifiche alla sua strategia di allenamento. La sua preparazione è stata rivolta a confrontarsi con Carlos Alcaraz, con cui avrà uno scontro diretto durante l’evento. La stagione del tennista italiano non è partita nel migliore dei modi, ma adesso si concentra sul miglioramento delle sue prestazioni in vista del grande appuntamento.

Jannik Sinner è pronto per affrontare al meglio Indian Wells: cosa è cambiato nella preparazione in vista del duello con Carlos Alcaraz Non è stato un grande inizio di stagione per Jannik Sinner. I risultati latitano ad arrivare e, mentre Alcaraz vola sul campo e al primo posto nel ranking, lui non riesce a decollare. La sensazione è che, sotto il profilo fisico e mentale, ci sia ancora tanto da lavorare per mettersi alle spalle le ultime settimane. L’altoatesino, però, ha parlato del suo momento – come riportato da Sky Sport -, assicurandosi di chiarire come sono andate le cose finora. A Doha è arrivata una clamorosa eliminazione, secondo lui anche a causa di qualche esperimento di troppo, ma a Indian Wells tornerà a martellare come nel 2025. 🔗 Leggi su Sportface.it

Indian Wells, il tabellone: Sinner-Musetti in semifinale, Alcaraz trova Djokovic se...Possibile derby in semifinale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, Novak Djokovic dalla parte di Carlos Alcaraz.

Sinner a Indian Wells vuole fare punti utili, Alcaraz è avvisatoCon il Masters 1000 di Indian Wells il tennis si sposta negli Stati Uniti e Jannik Sinner c'è.

Sinner a Indian Wells quando gioca: c’è il giorno del debutto, dove vederla in tvIl tennista azzurro, già al secondo turno in quanto testa di serie, esordirà contro il vincente del match Duckworth-Svrcina: quello che c'è da sapere sulla partita ... corrieredellosport.it

Indian Wells, il tabellone di Sinner: primo turno e possibili avversariLa nuova stagione entra nel vivo con Indian Wells: il percorso di Jannik Sinner, chi ha pescato e il possibile tabellone ... sportface.it

Francesco ci ha preso gusto Prima qualificazione ad un tabellone "1000" per Maestrelli che batte Tirante e vola in main draw a Indian Wells facebook

MAESTRELLI NEL MAIN DRAW DI INDIAN WELLS! Francesco supera Thiago Agustín Tirante per due set a zero (con il punteggio di 7-6, 6-4) e conquista l’accesso al main draw del Masters 1000 californiano, il secondo della sua stagione 2026 #Ten x.com