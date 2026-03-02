Sinner si prepara a disputare il torneo di Indian Wells con l’obiettivo di raccogliere punti utili, mentre Alcaraz sarà presente alla competizione. Entrambi i tennisti sono tra i protagonisti principali dell’evento e si sfideranno sui campi in questa tappa del circuito. La competizione si annuncia intensa e ricca di colpi di scena per gli appassionati di tennis.

Con il Masters 1000 di Indian Wells il tennis si sposta negli Stati Uniti e Jannik Sinner c'è. Sicuramente il favorito numero 1 del torneo californiano in programma dal 4 al 15 marzo è Carlos Alcaraz, vincitore delle edizioni 2023 e 2024, oltre che imbattuto in questo inizio di stagione, ma non sottovalutiamo il desiderio di riscatto del nostro Sinner che, dopo un inizio anno poco convincente, vuole fare punti utili. Sono 3.000 circa quelli che separano il numero 1 (13.550) dal numero 2 (10.400) e, avendo saltato Indian Wells l'anno scorso a causa della squalifica, per Jannik l'occasione è interessante. Dove vedere tutte le partite di Sinner al Masters 1000 di Indian Wells 2006 Puoi seguire tutti i match di Sinner a Indian Wells sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sinner a Indian Wells vuole fare punti utili, Alcaraz è avvisato

Atp Indian Wells, Sinner e Opelka in doppio: coppia vicina alla confermaNel giorno del suo ritorno in campo nell’Atp 500 di Doha, prende sempre più corpo la notizia di una possibile presenza di Jannik Sinner nel tabellone...

Alcaraz vs Zverev: regna l'equilibrio, ma quando conta vince Carlos. E quelle api a Indian Wells...Alexander Zverev ha iniziato a considerare la felicità come qualcosa di più di un’opzione: “Negli ultimi dieci giorni mi sono sentito bene, senza...

Una selezione di notizie su Indian Wells.

Temi più discussi: Sinner, via all'operazione Indian Wells: la cura Cahill per superare il momento no e abbattere un tabù; Sinner è arrivato a Indian Wells: il suo primo allenamento. VIDEO; Indian Wells: Sinner pronto a tornare in campo contro Alcaraz, ci sarà anche Musetti. Ecco tutte le date; Sinner quando gioca? Indian Wells e poi Miami, i prossimi impegni di Jannik e quando può provare a superare Alcaraz.

Quando il sorteggio di Indian Wells 2026? Orario, programma, teste di serieDal 4 al 15 marzo il Masters1000 di Indian Wells terrà banco. Il torneo in California sarà un bel banco di prova per i tennisti più forti del circuito. Il ... oasport.it

Sinner senza sosta, è già arrivato in California: subito in campo e primo allenamento a Indian WellsIl 4 volte campione Slam ha iniziato la preparazione all'esordio al primo 1000 stagionale, dove non è mai andato oltre la semifinale (sempre fermato da Alcaraz) ... tuttosport.com

WHO WILL WIN INDIAN WELLS 2026 It’s the ultimate showdown at the Indian Wells Open for Carlos Alcaraz for Jannik Sinner Two champions. One trophy. Desert drama incoming! Drop your prediction below #IndianWells2026 #Alcara - facebook.com facebook

ATP Dubai, Medvedev: "Ho disputato un ottimo torneo. Porto questa fiducia a Indian Wells" x.com