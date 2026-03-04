Sindacato in salute la Cisl Romagna cresce ancora | Sfida vinta intercettando i nuovi lavori

Il sindacato Cisl Romagna annuncia un incremento nel tesseramento 2025, evidenziando una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. La regione, composta dalle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, vede l’organizzazione espandersi e consolidarsi, riuscendo a intercettare i nuovi lavori e le esigenze emergenti nel mondo del lavoro locale. Nessuna opinione o analisi viene fornita, si riporta solo il dato ufficiale.

Il bilancio del tesseramento 2025 della Cisl Romagna delinea il profilo di un’organizzazione in salute, capace di espandersi e di adattarsi ai profondi cambiamenti del tessuto sociale ed economico delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Con un totale di 87.503 iscritti, il sindacato ha registrato una crescita netta di 1.309 iscritti rispetto all'anno precedente, segnando un incremento dell'1,52%. “Questo risultato non rappresenta solo un successo numerico, ma conferma la capacità della Cisl di porsi come interlocutore privilegiato per una base associativa sempre più eterogenea”, dichiara il segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it La Cisl Romagna vola a 87mila iscritti: il sindacato è sempre più "rosa" e multiculturaleIl bilancio del tesseramento 2025 della Cisl Romagna delinea il profilo di un’organizzazione in salute, capace di espandersi e di adattarsi ai... Leggi anche: "Viveva il sindacato come un servizio": Cisl Romagna in lutto per la morte di Michele Dall’Ara Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cisl Romagna. Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro. Cisl Romagna lancia l’allarme: nel 2025 a Ravenna 865 denunce di malattie professionali, +38%; Sicurezza sul lavoro, oltre 5mila infortuni in un anno e patologie in aumento. La Cisl: Più tutele e meno ritmi frenetici; CISL Romagna lancia l’allarme: a Ravenna malattie professionali +38% nel 2025; Malattie professionali, impennata a Rimini. Cisl Romagna: Malattie professionali in crescita costanteMalattie professionali: i dati INAIL analizzati dall’Osservatorio CISL Romagna rivelano una tendenza al rialzo che parte già dal 2022, rendendo il balzo del 2025 ancora più critico per la tenuta del ... ravenna24ore.it Malattie professionali in crescita, la CISL Romagna lancia l’allarme: «Serve più partecipazione per fermare l’emergenza»Una crescita che non accenna a fermarsi e che vede l’intero territorio romagnolo alle prese con una sfida sempre più critica per la salute dei lavoratori: quella delle malattie professionali. È l’alla ... ravennawebtv.it #DanielaFumarola a Cg Cisl Emilia Romagna: «Malgrado gli sforzi posti in campo, è complesso in Emilia Romagna , come in tante altre regioni, trovare lavoratori con skill allineate alla nuova domanda di competenze, anche tenendo conto delle potenzialità d x.com L’allarme della Cisl Romagna: "Nel 2025 crescita del 38,18% rispetto all’anno precedente" facebook