Viveva il sindacato come un servizio | Cisl Romagna in lutto per la morte di Michele Dall’Ara

Cesena e la Cisl Romagna piangono la scomparsa di Michele Dall’Ara, morto improvvisamente questa mattina a 59 anni. Il sindacalista era da molti anni dirigente della Fisascat Cisl, il sindacato del commercio e del terziario, e per lui il sindacato era più di un lavoro: lo viveva come un servizio. La città si stringe ora intorno alla famiglia e ai colleghi, colpiti dalla perdita di un uomo che aveva dedicato la vita alla tutela dei lavoratori.

Cisl Romagna in lutto per la morte improvvisa a 59 anni di Michele Dall'Ara. Il sindacalista è morto questa mattina, da tanti anni dirigente sindacale della Fisascat Cisl, categoria del commercio e del terziario Cesena e la Cisl Romagna in lutto per la morte improvvisa a 59 anni di Michele Dall'Ara. Il sindacalista è morto questa mattina, era da tanti anni dirigente sindacale della Fisascat Cisl, categoria del commercio e del terziario. Lo ricordano il segretario generale della Cisl Romagna Francesco Marinelli ed il segretario generale della Fisascat Cisl Romagna Luigi D'Alessandro: "Michele negli anni Novanta è stato delegato Rsu per la Cisl in Arca (Famila) e dal 1996 ha preso il distacco sindacale Cisl, entrando da subito nella segreteria della Fisascat Cisl di Forlì Cesena, fino al 2013 per entrare nel Consiglio Generale Fisascat Nazionale Cisl.

