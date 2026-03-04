La Cisl Romagna vola a 87mila iscritti | il sindacato è sempre più rosa e multiculturale

La Cisl Romagna ha raggiunto 87 mila iscritti nel bilancio del tesseramento 2025, evidenziando una crescita significativa. Il sindacato si presenta sempre più

Il bilancio del tesseramento 2025 della Cisl Romagna delinea il profilo di un’organizzazione in salute, capace di espandersi e di adattarsi ai profondi cambiamenti del tessuto sociale ed economico delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Con un totale di 87.503 iscritti, il sindacato ha registrato una crescita netta di 1.309 iscritti rispetto all'anno precedente, segnando un incremento dell'1,52%. “Questo risultato non rappresenta solo un successo numerico, ma conferma la capacità della Cisl di porsi come interlocutore privilegiato per una base associativa sempre più eterogenea”, dichiara il segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

