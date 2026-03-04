Simone segna 12 punti nella sfida contro Brooklyn

Nella partita tra Heat e Nets, l’ala azzurra ha segnato 12 punti, contribuendo alla performance della squadra. Ha mantenuto un ruolo attivo in campo, gestendo i minuti in modo equilibrato e mostrando una buona capacità difensiva. La sua presenza si è fatta sentire in diverse fasi del match, portando un apporto consistente alla partita.

Nel confronto tra Heat e Nets, l’ala azzurra ha ritrovato un impatto tangibile, chiudendo in doppia cifra grazie a una gestione dei minuti regolare e a una decisiva presenza in fase offensiva. La cartella statistica individua 12 punti in 20 minuti, con una resa eleggibile anche dall’arco: 36 da tre e 33 ai liberi. A referto figurano 3 rimbalzi, 1 assist e 1 recupero, segni positivi dopo un periodo in cui la produzione era stata limitata. Entrato a 3:34 dalla fine del primo quarto per prendere il posto di Tyler Herro, ha trovato continuità d’azione. Rientra a inizio dell’ultimo periodo e gioca tutto l’ultimo quarto, totalizzando 9 punti sui 12 totali segnati nella frazione finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Simone segna 12 punti nella sfida contro Brooklyn Bortolani segna 24 punti, record stagionale nella sfida tra Acqua S.Bernardo Cantù e TrentoCantù sale in casa in modo convincente contro Dolomiti Energia Trentino, chiudendo la serata con una vittoria netta e superando per la prima volta... Boston Celtics dominano con 148 punti contro i Brooklyn NetsUna serata di grande intensità ha vista i Boston Celtics imporsi sui Brooklyn Nets con un punteggio netto di 148-111, grazie a una prestazione... Contenuti e approfondimenti su Simone segna 12 punti nella sfida.... Temi più discussi: Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo-Rari Nantes Salerno 17-12; Olimpia Castello, vittoria contro Reggio Emilia; Eldo, straordinaria vittoria a Treviso. NBA, Fontecchio torna in doppia cifra: 12 punti contro Brooklyn. VIDEODopo cinque partite in cui aveva segnato solamente sei punti complessivi, Simone Fontecchio approfitta del largo vantaggio dei Miami Heat sui Brooklyn Nets per ritrovare un po’ di confidenza con il ca ... sport.sky.it Miami Heat a valanga sui Nets con 12 punti di Fontecchio nella notte Nba, bene OKC e LakersC'è anche la firma di Simone Fontecchio nella vittoria dei Miami Heat sui Brooklyn Nets nella notte Nba tra martedì e mercoledì ... italpress.com Il Mattino. . E va bene che non vi piace Sal Da Vinci, e va bene che è neomelodico, trash, da sceneggiata, colpevole di aver fatto Givetta con Roberto De Simone e Claudio Mattone, noti esponenti neomelò. E va bene che vi vergognate della sua canzone senz facebook Chi è Simone Venturini, il delfino di Brugnaro candidato sindaco a Venezia. Per “vincere le elezioni al primo turno” punta sugli elettori moderati, che non si riconoscono negli uomini di partito come il senatore del Pd Martella. Di @fkgottardi x.com